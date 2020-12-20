Doktor annenin hâkim babaya karşı velayet savaşı!

Kahramanmaraş'ta aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aynur Erzengin (43), 9 yıl önce boşandığı eşi hâkim Ş.K'nin oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi. Ayrıldığı eşinden oğluna yapılan 6 farklı istismar raporu olduğunu söyleyen Erzengin, velayet davasında oğlunun babasına verildiği karara tepki gösterdi.

"ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMAR KURBANIYIM"

Anne Erzengin, oğlunu korumak zorunda olduğunu ifade ederek, "Ben Kahramanmaraş'ta 18 yıldır aile hekimi olarak çalışıyorum. Ayrılalı 9 yıl oldu ve oğlum 2 yaşındaydı. Ayrılma sebebim ise ayrıldığım kişi sürekli evlilikte bana şiddet ve cinsel istismarda bulunması ve oğlumu sürekli dudaklarından öpmesiydi. Dayanamadım ve ayrıldım. Oğlum şuanda 11 yaşında. Hâkim oğlumun velayetini bana vermişti ve oğlum 9 yıldan beri benim yanımdaydı. Haziran ayında velayeti babaya verildi. Oğlum babasına gitmek istemiyor. Çırpınıyorum ve adalet arıyorum. Adalet aradıkça üzerime daha da çok geliniyor. Ayrıldığım kişinin oğlum üzerinde 6 tane istismar raporu var. Bunlar İstanbul Tıp Fakültesi'nden, İstanbul Çocuk Psikiyatri'den, iki tane Kahramanmaraş Çocuk İzleme'den, bir tane okul rehber öğretmeninden, bir tane Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri'den. Çocuğun maruz kaldığı raporlar var. Hâkimler, 6 istismar raporunu görmüyor ve babanın bu arada cinsel istismar suçundan devam eden soruşturması var. Velayet davasındaki hâkimler bunu da görmüyorlar. Bu yüzden çocuğun velayeti babaya verildi. Baba 6 ay çocuğa yaklaşamaması için uzaklaştırma almıştı ama buna rağmen mahkeme oğlumun velayetini babaya verdi." dedi.