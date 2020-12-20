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Doktorun hastane odasından cep telefonu çalındı! Hırsız tanıdık çıktı

'da özel bir hastanede çalışan doktorun odasından cep telefonu çalındı. Telefonu çalan ve satan şüphelinin hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı saptandı. Şüpheli gözaltına alındı. Telefon sahibine teslim edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:08 ABONE OL
Doktorun hastane odasından cep telefonu çalındı! Hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.A'nın cep telefonu çalındı. A.A'nın şikayetçi olması üzerine İstanbul Emniyeti soruşturma açarak inceleme başlattı. Akıllı cep telefonunun bir iş yerine satıldığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, iş yerinin kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın yaşandığı hastanede temizlik görevlisi olduğu saptanan A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan cep telefonu sahibine teslim edildi. Cep telefonunu satın alan iş yerinin sahibi hakkında da "Suç Eşyası Satın Almak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelinin evinden de çalıntı olduğu değerlendirilen iki cep telefonu çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Doktorun hastane odasından cep telefonu çalındı! Hırsız tanıdık çıktı
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