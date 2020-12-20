Engeller ‘Umut kolonyaları’ ile kalkacak

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Engelli Derneği'nin işbirliği meyvelerini vermeye başladı. İşbirliği ile kurulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi'nin, ürettiği 'Umut Kolonyaları' satışa sunuldu.

Mersin'de, engelli vatandaşların önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak adına geliştirilen proje kapsamında kurulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi'nin ürettiği kolonya ve dezenfektan gibi ürünler, Akdeniz Belediyesi Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı'nda kurulan stantlarda sergilenip satışa sunuldu. Mersinliler, pazarda sergilenen ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK; KOOPERATİF ADINA KURULAN KOLONYA SATIŞ MERKEZİ"

Türkiye'de ilk olan proje kapsamında ayrıca engelli 8 vatandaş, kurulan e-ticaret sitesi üzerinden de satış yaparak aile bütçelerine gelir sağlıyor. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, kooperatifin, Akdeniz Bölgesi'nde kolonya üreten ilk kooperatif olduğuna dikkat çekerek, "Kooperatifimiz, satışlarını şu ana kadar e-ticaret üzerinden yürütmekteydi. Bu satış imkânına ek olarak, kooperatifin ürünlerinden biri olan umut kolonyalarını, tüketicilerle buluşturma amaçlı satış merkezini de Mersin'de ilk kez kurmuş olduk" dedi.

"KOOPERATİFİMİZE DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Proje kapsamında ayrıca, "Engelsiz E-ticaret" ile engelli vatandaşlara evde çalışma olanağı da sağladıklarını belirten Başkan Mustafa Gültak, böylelikle Mersin'de kurumsal işbirliği ile bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Satış noktasının, Kuvvai Milliye Parkı içinde bulunan ve belediyeye ait Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı içinde kurulduğunu belirten Gültak, "Üniversitemizin ve belediyemizin işbirliğiyle, engelli vatandaşlarımızın istihdamı sağlanarak satış merkezlerimizde, ürettikleri yöresel ürünler büyük talep görerek, kooperatife destek çığ büyüdü. Engelli vatandaşlarımızın hazırladığı projeleri hayata geçirmeye, belediye olarak her zaman hazırız. Toplumda biz de varız diyen engelli kardeşlerimizle beraber, Akdeniz'de yarınlar engel değil umut dolu diyoruz" dedi.

ZEYTİNYAĞI, KOZMETİK, BEZ TORBA, DİJİTAL BASKI, TEKSTİL VE ŞAPKA ÜRETİYOR

Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Engelli Derneği'nin ortaklaşa projesi ile hayat bulan Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi, bir yandan kent ve ülke için katma değer yaratırken, engelli vatandaşların aile bütçelerine katkı sunmalarını da sağlıyor. Kooperatif üyeleri, kurulan engelsiz atölyede, sıvı yağ, zeytinyağı, kozmetik, bez torba, dijital baskı, ev tekstili, t-shirt, bere, şapka, giyim eşyaları ve benzeri üretimler yapıyor.