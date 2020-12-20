Erken ve uygun tedavi yoğun bakım sürecini azaltıyor

Trabzon'da koronavirüs vakalarındaki düşüşün, yoğun bakım ünitelerine yansıması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, erken ve uygun tedavinin yoğun bakım sürecini azalttığını söyledi.

Usta, "İlimiz genelinde son dönemlerde vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yoğun bakımlarda aynı oranlarda düşüş bekliyoruz. Çünkü yoğun bakıma gidiş sürecini tetikleyen en önemli nedenlerin başında tedavilerin uygun şekilde, erken dönemde ve yeterince kullanılmaması gelmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, hekimlerimizin verdiği ikili tedaviyi düzenli bir şekilde kullanarak yoğun bakım sürecinin muhtemel gelişini engellenmiş olur. Yoğun bakım sürecini erken tedavinin yapılmaması tetikliyor. Bu nedenle lütfen hekiminize güvenin ve hekimleriniz tarafından verilen ilaçları kullanmamazlık yapmayın. Unutmayın ki, yoğun bakımlar sadece yaşlılarla dolu değil. Herkes verilen tedaviyi doğru şekilde kullanmalıdır." dedi.