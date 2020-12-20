Fırat’ta 30 kiloluk Fırat turnası yakalandı

Adıyaman'da sportif olta balıkçılığı yapan Erkan Sabuncu adlı vatandaş, suyunu Fırat'tan alan Atatürk Barajı'nda ağırlığı 30 kiloya yaklaşan bir Fırat turnası avladı. Sabuncu (35), bölgedeki balık popülasyonuyla ilgili bilgi verdi.



Sportif olta balıkçısı Erkan Sabuncu, 30 kiloluk Fırat turnası ile birlikte

Sabuncu şöyle konuştu: "Atatürk barajının oluşmasıyla birlikte ilimizin üç tarafı sularla doldu. Bizler daha önceleri küçük göletlerde, çaylarda balık avına giderdik. Baraj sularının yükselmesiyle birlikte baraj havzasında avlanmaya başladık. İlimizde turna, şabut, yayın, yılan, pullu sazan, bekir balığı, gök balığı, yılan balığı, siraz balığı ve sazan balığı çeşitleri bulunmakta. Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak başlayan balıkçılık sevdası şimdilerde sportif olta balıkçılığına dönüştü. 6 yıldır Spin (At-Çek) tekniği ile avlanmaktayım. Bu teknikte Atatürk barajı havzasındaki sularımızda Fırat turnası, şabut balığı ve bizir balığı yakalanmakta, bu tür balıklarımız avcı balıktır. Bu balıkları sahte slikon ve kaşık ile avlamaktayız. Aynı zamanda iç sularımızda sazan balığı, yayın balığı, yılan balığı bu tür balıklar ise dip oltasına yerleştirilen hamur, mısır, solucan ve küsbe ile yakalanmaktadır. Sazan balığı son bahar mevsiminde daha çok olup, en çok yakalanana balık türleri arasında yer almakta. Temmuz ve ağustos aylarında ise sahta kaşık ve slikonlar ile Fırat Turnası ve şavut balığı popülasyonu yüksektir."

"AV YASAĞI DÖNEMLERİNDE AVLANMA YAPMAYIN"

Fırat turnasının yumurtadan çıkış halinin 1 gramın altında olduğuna ancak Fırat'ta evrim geçirerek ortalama 20 ile 130 kiloya kadar çıktığına dikkat çeken Sabuncu; "Devasa büyüklükte 130 kilo ağırlığında Turna balığının yakalandığı haberlere konu olmuştur. Av yapılacağı zaman gün doğmadan av yapacağımız yere gitmekteyiz, orada hazırlıklarımızı yapıp kısmetimizi beklemeye başlıyoruz. Fırat turnası ya sabah erken saatte, ya da Gün batımı yapılırken yakalanma oranı daha yüksektir. Hobi olarak yapıyoruz, kahve veya farklı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor bizleri, balıkçılık bir tutkudur. Doğayla baş başa he birde o gün elin boş dönmezsen bizler için harika bir gün olmakta. Balıkçılık yapan arkadaşlarımızdan ricamız, var olan balıklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, türlerin bitmemesi için devletimizin kanunlar çerçevesinde belirlemiş oldukları kurallara uyup, av yasağının olduğu dönemlerde avlanma yapmamalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.