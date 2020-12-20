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Gazeteci için kan arayışı sürüyor

’nde tedavisi gören akademisyen ve gazeteci ’in, taze plazma ve trombosit ihtiyacı olduğunu açıkladı. Kan verme işleminin son iki gündür durduğunu kaydeden Özdemir, “Bu benim için hayati önem taşıyor” dedi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:53 Son Güncelleme: 20.12.2020 16:54 ABONE OL
Gazeteci Zafer Özdemir için kan arayışı sürüyor

Akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir'in Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde Kök hücre tedavisi devam ediyor. Bu süreçte taze plazma ve trombosit ihtiyacı bulunan Özdemir, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Özdemir'e kan bağışında bulunabilmek için 50 yaşının altında, kronik rahatsızlığı olmayan, son bir hafta içerisinde ilaç kullanmamış ve 50 kilonun üzerinde olma şartı aranıyor.

Bu şartları sağlayan vatandaşların ise Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları yeterli.

Pandemi koşulları nedeniyle hastaneye gitmeden önce 444 4 276 (Dahili 5053) numaralı telefonu arayarak randevu almak gerekiyor.

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Gazeteci Zafer Özdemir için kan arayışı sürüyor
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