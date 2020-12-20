Gazeteci Zafer Özdemir için kan arayışı sürüyor

Akademisyen ve gazeteci Zafer Özdemir'in Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde Kök hücre tedavisi devam ediyor. Bu süreçte taze plazma ve trombosit ihtiyacı bulunan Özdemir, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Özdemir'e kan bağışında bulunabilmek için 50 yaşının altında, kronik rahatsızlığı olmayan, son bir hafta içerisinde ilaç kullanmamış ve 50 kilonun üzerinde olma şartı aranıyor.

Bu şartları sağlayan vatandaşların ise Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları yeterli.

Pandemi koşulları nedeniyle hastaneye gitmeden önce 444 4 276 (Dahili 5053) numaralı telefonu arayarak randevu almak gerekiyor.