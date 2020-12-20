Gaziantep’te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Gaziantep'te ateşi yükselen kızını hastaneye yetiştirmeye çalışan baba araç park meselesinden dolayı tartıştığı bir gurup tarafından darp edildikten sonra bacağından vuruldu.Şahinbey ilçesinin 500 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişi: Ateşi yükselen kız çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan Ömer Faruk Özçetin (40) araç park meselesinden dolayı bazı kişilerle tartıştı. Özçetin'nle tartışan kimliği belirsiz kişiler şahsı silahla bacağından vurdu.Vatandaşların ihbarı olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Özçetin, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, polis magandaların yakalanması için çalışma başlattı.