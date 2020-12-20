Gençlerin ölüm yolculuğu ‘Skate Park’ ile sonlanacak!

Son yılların en yaygın sporlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen tekerlekli paten sporu Batman'da da giderek yaygınlaştı. Kentte yeni bir spor olma özelliği taşıyan tekerlekli paten için ise uygun kullanım alanları bulunmuyordu. Trafiğin yoğun olduğu ya da vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda tekerlekli patenleriyle gösteriler yapan gençler olası bir kazaya davetiye çıkartıyordu. Araçların arkasına asılarak yolculuk yapan gençler onca uyarılara rağmen tehlikeli gösterilerini sürdürmekten geri kalmıyordu. Gençlerin bu tehlikeli gösterilerinin önüne geçmek için ise beklenilen adım atıldı.

BATMAN'DA İLK KEZ YAPILACAK

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Adliye Sarayı önünde bulunan ve Sağlık Bakanlığı'na tahsisli, imarda 3 kat yeraltı otoparkı ve rekreasyon alanı olarak belirlenmiş alanda yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İçerisinde bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve Batmanlı gençlerin sosyal medya üzerinden attığı mesajları dikkate alarak projeye dahil edilen ve ilk kez yapılacak olan skate park (kaykay pisti)'nın yapım çalışmalarının da sürdüğünü belirten Vali Şahin, park alanında aydınlatma, çim ve sulama sistemi ile peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla parkın hizmete açılacağını ifade etti. Böylelikle Batman'da ilk kez yapılacak olan skate park ile araçların arkasına asılarak patenleriyle tehlikeli yolculuk yapan gençler artık 'sporlarını kendilerine belirlenen alanda sürdürecek.