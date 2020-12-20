Sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta sonu bugün fırınlar açık mı?

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasaklar sürecinde yasaktan muaf olan meslek grupları, şahıs ve kurumlar var. Çalışma saatleri en çok merak edilen işletmeler arasında fırınlar yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelgede açık ve kapalı olacak işletmeler belirlendi. Peki, yarın, yani hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı, çalışıyor mu?
BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların fırınlardan ekmek alabileceği İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Yayımlanan son genelgede; kısıtlama saatlerinden muaf olarak hizmet verebilecek işyerleri ve çalışma saatleri yer alırken fırınlar saat kaçta açılacak ve kapanacak sorularına ilişkin yanıt da verilmiş oldu…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.