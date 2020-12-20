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Hastane yangınında ölü sayısı 11’e çıktı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde oksijen cihazından çıkan yangından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 20.12.2020 10:51 ABONE OL
Hastane yangınında ölü sayısı 11’e çıktı

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yüksek akım oksijen cihazından çıkan yangından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Dün sabah erken saatlerde çıkan yangında 7 hasta olay yerinde, bir hasta da nakil sırasında yaşamını yitirmişti. 3 hasta da sevk edildikleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Bu sabah sevk edildiği 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 72 yaşındaki Hamo Aslan'ın nefes alamama şikâyeti üzerine gittiği hastanede yapılan kovid-19 testinin pozitif çıkması ve durumunun ağırlaşması üzerine olaydan bir gün önce hastaneye getirilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Aslan'ın cenazesinin memleketi olan Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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Hastane yangınında ölü sayısı 11’e çıktı
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