Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü

Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde dün sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan patlama sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 19 hastadan 10'u can verdi. Yaralı 9 hasta yoğun bakımı olan hastanelere nakledildi. Hayatını kaybeden hastaların isimleri Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve Osman Daşdemir olarak açıklandı. Yaşamını yitiren bir kişinin kimliği de araştırılıyor. Patlamayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu araştırmak üzere 2 savcı ve 7 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Gaziantep'e gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, yangının saat 04.30 civarında çıktığını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Özellikle yoğun bakımda yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklandığını biliyoruz. 20 yataklı serviste 19 hasta bulunuyordu. 9 hastamızı maalesef kaybettik. 10 hastamızın nakli başka hastanelere yapıldı." Olayla ilgili hem başsavcılık hem de bakanlığın müfettiş görevlendirmesi yaparak soruşturma başlattığını belirten Koca, "Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde vatandaşımız şundan emin olsun, yapılması gereken her neyse yapılacaktır" dedi. Bakan Fahrettin Koca, akşam saatlerinde de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini, can kaybının 10'a çıktığını duyurdu.Patlamada ölenler arasında yer alan 64 yaşındaki Ali Saffet Kanpolat'ın, Nizip'e bağlı Sekili beldesinin eski Belediye Başkanı ve AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 5 çocuk babası Kanpolat'ın korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.PATLAMANIN ardından başka hastanelere nakledilen hastalardan para alındığı iddialarına Valilik el attı. Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın başka bir özel hastaneye sevk edilen Kovid- 19 hastası olan babası için para alındığı yönündeki şikayeti üzerine Valilik harekete geçerek paranın iade edilmesini sağladı. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından "Patlamadan sonra babamı NCR Hastanesi'ne sevk etmişler. Yatış için günlük 1000 TL + diğer giderlerin 3 günlük ücreti olan 3000 TL' yi nakit almadan yatış yapmıyorlar" açıklaması üzerine harekete geçen Valilik, hasta yakınından alınan 2 bin liranın iade edilmesini sağladı. Hastane yetkililerinin "Hastanın normal hasta olduğunu sandık, SANKO'dan geldiğini bilmiyorduk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.YÜKSEK akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında, hastaları çıkarmak için çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51'inin yangından etkilendiği, 10 personelin oksijen tedavisi gördüğü belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada, personelin ilk müdahalesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür."MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'teki hastanede meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak "İnancım odur ki bu musibeti başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacaktır. Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur" dedi. ANKARA