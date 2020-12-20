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Hastanede yangınında hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi

’teki patlama sonrası hayatını kaybeden Naciye Ulukütük’ün cenazesi ’ta son yolculuğuna uğurlandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:20 ABONE OL
Hastanede yangınında hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım servisinde dün sabah saatlerinde oksijen cihazından kaynaklanan yangında 11 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden hastalar arasında yer alan Kahramanmaraşlı Naciye Ulukütük, Gaziantep Adli Tıp Kurumda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

64 yaşındaki Naciye Ulukütük'ün cenazesi Pazarcık ilçesine getirilerek hastane morguna bırakıldı. Naciye Ulukütük'ün cenazesi bugün Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi Gözlügöl mezrasında bulunan mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye aile fertleri katıldı.

"HUKUKSAL OLARAK BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ulukütük'ün aile fertleri, olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirterek "Hukuksal olarak bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

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Hastanede yangınında hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi
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