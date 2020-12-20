Hatay’da sokak hayvanları unutulmadı

Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi, sokak hayvanları için özel ekip oluşturdu.

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un talimatıyla oluşturulan özel ekip, ilçede bulunan ve sokak hayvanlarının uğrak noktalarına yemek kapları koydu. Rutin olarak har gün beslenen sokak hayvanları pandemi nedeniyle hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı. Ekibiyle birlikte sokağa çıkan Başkan Yavuz, sokak hayvanlarını kendi eliyle besledi.

"AÇ HAYVANLARI BESLEYEN RUHUNU DA BESLEMİŞ OLUR"

"Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler" diyen Başkan Yavuz, "İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. Bu anlayışla doğal yaşamımızın vazgeçilmez unsurları olan sokak hayvanlarımıza soğuk kış mevsiminde de sahip çıkarak aç bırakmayıp yemek kaplarına yemlerini koyduk. Dünya ve Ülke olarak Korona virüs illeti ile amansız mücadele ederken doğal yaşamımızın vazgeçilmesi olan sokak hayvanlarımızı sahipsiz bırakmak hiçbir anlayışa ve vicdana sığmazdı. Bu vesile ile maalesef ki bazı illerde sokak hayvanlarımıza karşı yapılan saldırıları ve cinayetleri en şiddetli bir şekilde kınıyorum. Bizler bütün vicdanımızla birlikte sokak hayvanlarımızı zorlu kış mevsimine rağmen daha önceden olduğu gibi bugün ve bugünden sonrada rutin olarak koruyup onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.