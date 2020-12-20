HDP döneminde hizmete hasret kalan Bağlar sokakları 1,5 yılda ihya oldu

HDP yönetiminde 20 yıl kalan ve bu sürede terörün esir aldığı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin çehresi, AK Partili belediye sayesinde 1,5 yılda yepyeni bir hâl aldı. Yıllar sonra yenilenen kaldırım ve ara sokaklar, vatandaşlara huzurlu yaşama imkanı sunuyor.

Ak Partili Bağlar Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında kaldırım ve sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirip bozulan parke taşlarını yenileyerek sokakları güzelleştiriyor. Bu yıl ilçe merkezindeki 12 mahallede bu çalışmalar gerçekleştirildi.

KALDIRIM VE ARA SOKAKLARDA İYİLEŞTİRME

Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bazı mahallelerde bozulan parke taşları yenilenirken, birçok bölgede de ilk kez bu çalışma yapılarak kaldırım ve ara sokaklar günlük yaşam için elverişli hale getiriliyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında Mevlana Halit Mahallesi'nin ara sokak ve kaldırımlarına parke taşları döşendi. Güzel bir görüntü kazanan sokaklar, buralarda yaşayan vatandaşların beğenisini kazandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI KOŞULLARDA YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Şehir merkezinde yer alan 12 mahallenin tamamında alt yapı ve üst yapı yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşamasını istediklerini söyledi.

Beyoğlu, "Göreve geldiğimizde bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar hak ettikleri hizmeti alamamaktan şikayet ediyordu. Bunun üzerine seferberlik başlattık. Hafta sonları da olmak üzere gece gündüz çalışarak önemli mesafe aldık. Sokak ve kaldırımları yenileyerek parke taşlarıyla kullanışlı hale getiriyoruz. Bütün gayretimiz kıymetli hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu şartlarda yaşamasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.