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Hem uyuşturucularla hem de sahte paralarla suçüstü yakalandı

’da bir satıcısı; üzerinde 46 gram uyuşturucu madde ve dört bin 900 lira değerinde sahte parayla suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.12.2020 18:34 ABONE OL
Hem uyuşturucularla hem de sahte paralarla suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan B.D. isimli bir kişiyi takibe aldı. İddialara göre uyuşturucu ticareti suçları nedeniyle çok sayıda sabıka kaydı bulunan B.D., aynı zamanda sahte para da basıyor ve uyuşturucu madde sattığı kişilere para üstü olarak sahte para veriyor ve dolandırıcılık olaylarına da karışıyordu.

Şüpheli B.D. hem uyuşturucu maddelerle hem de sahte paralarla suçüstü yakalandı. Üzerinden dört bin 900 lira değerinde sahte para ve 46 gram uyuşturucu madde çıkan şüpheli B.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. B.D.'nin kısa bir süre önce yine uyuşturucu maddeler ve sahte paralarla suçüstü yakalandığı ve tutuksuz olarak yargılandığı ifade edildi.

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Hem uyuşturucularla hem de sahte paralarla suçüstü yakalandı
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