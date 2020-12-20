Hırsızlar artık bu yöntemi kullanıyor!

Sabah erken saatlerde işyerine gelen Çay, işyerinin darabasının kırıldığını fark etmesiyle polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde gece geç saatlerde 2 hırsızın iş yerine girdiği görülüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların işyerine girerek hırsızlık yaptıktan sonra ellerindeki malzemelerle kaçtıkları belirlenirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı işyerini erken kapattıklarını söyleyen İşyeri sahibi Lütfü Çay, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 gündür sokağa çıkma kısıtlamalardan dolayı işyerimizi erken kapatıyoruz, hırsızlığın olduğu gün sabah işyerine geldim, darabanın kırık olduğunu fark ettim polisi arayarak güvenlik kameralarını incelediğimizde 2 hırsızın işyerinin darabasını kırıp işyerinden bozuk para ve poşetlerle malzeme çalıp kaçmışlar, bizim yaklaşık 10 TL zararımız var, kısıtlamadan dolayı çevremizde aynı gece bizimle birlikte 3 işyerinden hırsızlık olayı yaşanmış yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz."