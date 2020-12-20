Husumetlileri sanıp küçük çocuğu vurdular!

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'na bağlı Halıcıoğlu mahallesinde sokak ortasında vurulan Y.T.S. adlı küçük çocuğun vurulması olayı üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın zanlıları Zekeriya Berkay K. (20), Mustafa Şefik Ö. (19) ve yaşı küçük K.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahları olay yeri civarında bulunan çalılıkların arasına attıklarını beyan etmesi üzerine arama yapan ekipler; 3 tabanca ve 12 fişek ele geçirdi. 'Kastan Yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.