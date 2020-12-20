Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisiyle konuşurken bacağından vuruldu

Husumetlisiyle konuşurken bacağından vuruldu

İzmit İlçesi Kozluk Mahallesinde meydana gelen olayda, evinin önünde husumetli olduğu kişi ile konuşan Adem K, konuştuğu kişi tarafından bacağından vuruldu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:10 ABONE OL
Husumetlisiyle konuşurken bacağından vuruldu

Kocaeli İzmit İlçesi Kozluk Mahallesinde meydana gelen olayda, Adem K. (43) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan kişi ile telefonda konuştu.

Ardından konuştuğu ismi öğrenilemeyen kişiyi, evinin önüne çağırdı. Adem K. çağırdığı şahıs ile İnönü Caddesi eski Kız Meslek Lisesi mevkiinde konuştuğu esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem K. konuştuğu şahıs tarafından silahla dizinden vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Adem K. ambulansın gelişini kendi aracının içinde beklerken yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken yaralanan Adem K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Husumetlisiyle konuşurken bacağından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA