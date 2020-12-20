Husumetlisiyle konuşurken bacağından vuruldu

Kocaeli İzmit İlçesi Kozluk Mahallesinde meydana gelen olayda, Adem K. (43) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan kişi ile telefonda konuştu.

Ardından konuştuğu ismi öğrenilemeyen kişiyi, evinin önüne çağırdı. Adem K. çağırdığı şahıs ile İnönü Caddesi eski Kız Meslek Lisesi mevkiinde konuştuğu esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem K. konuştuğu şahıs tarafından silahla dizinden vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Adem K. ambulansın gelişini kendi aracının içinde beklerken yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken yaralanan Adem K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.