İBB yönetimine "yalan" tepkisi: “İnsanları aldatmayı meslek edinmişsiniz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının ilk etabı olarak Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arası 1 Ocak 2021'de açılacağını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun ise sosyal medya hesabından "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde durmuş olan 12 metro projesinden 10 tanesini tekrar başlattı. Bu sayede 4 bin kişi şantiyelerde işbaşı yapmış oldu" açıklamasını yaptı.

Ongun İBB PR ekibi tarafından hazırlanan videoda ayrıca Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Haziran 2019'da İstanbul seçimlerinin olduğu tarihte finansman sorunuyla durduğu ifade edildi.

'ŞANTİYELER SİZ GÖREVE GELDİĞİNİZDE ÇALIŞIYORDU'

Ongun'un bu paylaşımı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ise Murat Ongun'un yalan söylediğini belirtti. Özdemir, Murat Ongun'a yönelik yaptığı açıklamada, "Sizin için yalan söylemek nefes almak misali olağan olmuş. O bahsettiğiniz 10 şantiyenin büyük çoğunluğu göreve geldiğinizde çalışıyordu. Bunu siz de iyi biliyorsunuz ama insanları aldatmayı meslek edinmişsiniz. Yazık!" ifadelerini kullandı.