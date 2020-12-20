İki aile arasındaki kavgayı ayırmak için polis biber gazı kullandı

Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından, dün de yumruklu kavga çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında grup dağıtılabildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.