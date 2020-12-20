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İki aile arasındaki kavgayı ayırmak için polis biber gazı kullandı

Arnavutköy'de iki aile arasında çıkan kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı. Kavga karışanlar gözaltına alınırken, yaşanan kavga anları da cep telefonuna yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 10:42 Son Güncelleme: 20.12.2020 10:45 ABONE OL
İki aile arasındaki kavgayı ayırmak için polis biber gazı kullandı

Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından, dün de yumruklu kavga çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında grup dağıtılabildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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İki aile arasındaki kavgayı ayırmak için polis biber gazı kullandı
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