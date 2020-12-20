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uygulaması 1 milyonu geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmalarını engellemek amacıyla geliştirilen uygulaması ile sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip ve diğer tehlikeli durumlar için de yardım çağrısında bulunulabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın uygulamanın kadınlar arasındaki bilinirliği artırmak 16 Kasım itibariyle başlattığı kampanya ve tanıtım faaliyetleri sonucunda 1 milyon indirme hedefi aşılarak 1 milyon 174 bin oldu.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:04 Son Güncelleme: 20.12.2020 14:30 ABONE OL
KADES uygulaması 1 milyonu geçti

YÜZDE 113 ARTIŞ

KADES uygulamasının tanımı için basın yayın organları, sosyal medya, valiler ile kaymakamların ve alandaki kolluk görevlilerinin bilgilendirme faaliyetleri sonucunda 16 yaş ve üzeri kadınlara SMS gönderimi ile KADES indirme sayılarında artış yaşandı. 16 Kasım'da 550 bin 139 olan sayı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda 20 Aralık'ta yüzde 113 oranında artış ile 1 milyon 174 bine yükseldi. Uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

20 MİLYONDAN FAZLA SMS

Bakanlık ayrıca GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki kadınlara KADES SMS'i gönderdi. 20 milyon 475 bin 178 kişiye gönderilen SMS'de uygulamanın indirileceği linkler paylaşılırken, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" mesajı verildi. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya anında müdahalede bulunuluyor.

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KADES uygulaması 1 milyonu geçti
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