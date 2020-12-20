Kadın sağlığı HKÜ'de konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) düzenlendiği 4. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu'nda 2 gün boyunca "Kadın Sağlığı" konusu ele alındı. Kadın sağlığının her yönüyle tartışıldığı sempozyumda; konferans, panel ve bildiri sunumları yer aldı.

Zoom video konferans platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikler, kadın ve sağlık temalı fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi ile başladı. Katılımın yoğun olduğu 4. Halk Sağlığı Günleri'nde açılış konuşmalarının ardından ilk konferans gerçekleşti.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin katılımıyla gerçekleşen, oturum başkanlığını HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ve HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar'ın yaptığı ilk konferansta, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, "Kadın Gözüyle Şehirler" hakkında konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan kadın çalışmaları ve projelerden bahseden Dr. Serdar Tolay, "Genetik Tanı Merkezi, Gebe Okulu, Obezite ile mücadele projesi, saha eğitimleri ve faaliyetleri ve Pandemi kapsamında yapılan saha çalışmalarını anlattı. Resmi veriler ve uygulamalı örnekler ile hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bilgiler veren Tolay, gerçekleştirilmek üzere olan yeni projelerin de olduğunu belirtti.

Güncel konular ile önemli başlıklara dikkat çekilen sempozyumda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz; "1993'den Günümüze Kadın: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" konu başlıklı bir sunum yaptı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, "Gaziantep İlinde Kadın Sağlığı ve Beslenme Durumu"na dikkat çekerken Başkent Üniversitesi Kadın- Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın ise "Kadın Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı" hakkında kilit noktalara değindi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları ağırlayan ve geniş konu yelpazesi ile ses getiren sempozyumda "Kadın Sağlığında Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kadına Yönelik Şiddet ve Yaşam Sürecinde Beslenme ve Kadın Sağlığı" konularında üç ayrı panel gerçekleştirildi.

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Sempozyumda; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik bölümünden katılım sağlayan araştırmacılar tarafından "Kadın Araştırmaları" konulu sözel bildiriler, katılımcılarla paylaşıldı.

Kadın sağlığı ile ilgili güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı "4.Halk Sağlığı Günler" iki gün sürdü.