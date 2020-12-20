Karadeniz’de uçan tank!

ABD'nin nükleer silahlar anlaşmasından çekilmesiyle son yıllarda hipersonik füzeler ve nükleer su altı drone'ları test eden Rusya, bu kez Karadeniz kıyısında gövde gösterisi yaptı. Alınan bilgiye göre Rus ordusu, geçen hafta Baltık Denizi ve Beyaz Deniz'de gerçekleşen tatbikatta "Thundering" savaş gemisinden Poliment-Redut füzelerini ateşledi. Füze denemelerinin görüntüleri dünyada büyük ses getirdi, tatbikatta ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin'in en fazla övündüğü Zirkon füzesi de gemiden fırlatıldı. Dünya medyasında manşetten verilen yeni görüntülerin adresi ise Karadeniz...Rusya uçabilen ve yüzebilen tankı Sprut-SDM1'i Karadeniz kıyısında test etti. Rostec tarafından paylaşılan video kaydında, Sprut-SDM1 tankının savaş uçağından paraşütle bırakıldığı görülüyor. Paraşütteki tankın içinde üç askerin bulunduğu açıklandı. Rostec şirketi, tankın sert kış koşullarına uygun olup olmadığını 2021'in başında test edecek. Şirketin beklentisi, eksi 40 derecede tankın başarıyla sınav vermesi. Tank aralarında füzelerin de bulunduğu 40 silah taşıyabiliyor.