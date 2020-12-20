Kars kazı kurutuluyor

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde anaç kazlar köy meydanındaki çeşmede yıkanırken geçtiğimiz ay kesimleri yapılan kazlar ise direklerde asılı bekletiliyor.

Kazların kurutulma işlemi yaklaşık 1 ay sürüyor. Köylüler yaz aylarında bakım ve beslenmelerini yaptıkları kazlarını kestikten sonra evlerinin çatı saçaklarının altına veya direklere asıyorlar. Kümes hayvanlarının veya köpeklerin kaz etlerine zarar vermemesi için yüksek yerlere asılması aynı zamanda da rüzgar alması ve soğuğun iyice işlenmesine sağlamak için tercih ediliyor. Üzerleri de bezlerle kapatılıyor ve zaman zaman da havalandırılıyor.

Binbir zahmet ve emekle yetiştirilen kazlar özenle kesilip, tuzlanıp, kurutulduktan sonra gurbetteki eş, dost ve akrabalara gönderiliyor. Zekeriya ve Ülker Çiftçi de gurbetteki oğulları, gelinleri ve torunları için hazırladıkları 9 kaza büyük bir özenle bakıyorlar. Kazları kuruma işlemleri tamamlandıktan sonra kargoyla çocuklarına gönderecekler. Birkaç kazı da kendileri için saklayan Çiftçi ailesi zahmetli olmasına rağmen kaz besiciliğini yapmaktan büyük keyif aldıklarını söylediler.

Zekeriya Çiftçi, "Çocuklarım Yusuf ve Uğur İzmit'teler. 3'er kaz göndereceğim. Gelinlerim, torunlarım afiyetle yesinler." dedi.

Ülker Çiftçi de, "Köyde yaşam zor ama yine de köyümüz her yerden iyidir. Kazımızı, tavuğumuzu kendimiz besliyoruz. Oğullarıma, kızlarıma, gelinlerime, torunlarıma bu kazları göndereceğim. Tavukları da kuruttum onları da göndereceğim. Kalanları da kendimiz yiyeceğiz." diye konuştu.

Köyün eski muhtarlarından Hakkı Akbaba da her yıl besledikleri kazları direklere asarak kuruttuklarını söyledi. Kazın tanesinin 250-300 TL arasında olduğunu ifade eden Akbaba, Güvercin köyündeki kazların tam bir Kars kazı olduğunu, rengi ve büyüklüğü ile de tercih edildiğini belirtti. Kars kazının lezzetine doyum olmadığını da kaydeden Akbaba, Türkiye'de bilinen Kars kazının ülke genelindeki diğer kazlardan çok ayrı bir özelliği ve güzelliği olduğunu da sözlerine ekledi.

64 yaşındaki Hakkı Akbaba, "Ülkemizde diğer bölgelerde yetiştirilen kazlar Kars kazının ne kilosunu ne de özelliğini taşır. Kars kazı kar yemeden kesilmez. Soğuğu iyice yer ve kesildikten sonra iyice tuzlanıp kurutulur. Soğuk hava eşliğinde kurutulur. Bizim kazlarımız doğal beslenirler. Kars'ın yayla havasını solurlar. Kasım ayında kesilir, aralık ayında kurutulur, ocak ayında da yenilmeye başlar. Bizim kaz kurutma yöntemimiz böyledir." şeklinde konuştu.

Köylüler anaç kazlara da gözleri gibi bakıyorlar. Hemen hemen her evde bulundurulan anaç kazlar satılmıyor. Gün boyu dışarıda gezdirilen kazlar çeşme suyunda yıkanıyor. Berrak suda keyiflerince yüzen kazlar akşam saatlerinde kümeslerine alınıyor ve arpayla beslenmeleri sağlanıyor.