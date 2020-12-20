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Kayak sezonunu açıldığı Erciyes'te gıda denetimi

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı kapsamında gıda denetimleri devam ediyor. Ekipler kayak sezonunun açıldığı Erciyes'te işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:07 ABONE OL
Kayak sezonunu açıldığı Erciyes'te gıda denetimi

Kayseri Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı kapsamında gıda denetimleri devam ediyor. Ekipler kayak sezonunun açıldığı Erciyes'te işletmeleri denetledi.

Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, kayak sezonunu açıldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde gıda denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayseri'nin turistlik mekânlarından Erciyes dağına gelen turistlerin daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için Erciyes'teki işletmeleri denetlediklerini belirten Mustafa Şahin, uygunsuz bulunan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemlerin uygulandığını belirtti. Şahin, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukları Alo 174 ve 0501 174 0 174 Gıda İhbar Hattını arayarak kendilerine bildirebileceklerini söyledi.

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Kayak sezonunu açıldığı Erciyes'te gıda denetimi
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