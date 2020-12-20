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Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın kızı 33 yaşındaki Begüm Akay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2020 12:05 ABONE OL
Kayseri Şeker'in acı günü

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın kızı 33 yaşındaki Begüm Akay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın kızı Begüm Akay, 15 gün önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tedavi altında olan Begüm Akay, ikinci kalp kez kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kalbi yeniden çalıştırılamayan Begüm Akay hayatını kaybetti. Begüm Akay'ın cenazesi bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kayseri Şeker'in acı günü
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