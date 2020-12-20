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Kedi evleri vatandaşlar tarafından önemseniyor

’nın Siverek ilçesinde ilçe merkezinde bulunan park ve yeşil alanlarda kurulan kedi evleri vatandaşlardan tarafından takdirle karşılanıyor.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:01 ABONE OL
Kedi evleri vatandaşlar tarafından önemseniyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bir süre önce Siverek Belediyesi tarafından parklara bırakılan kedi evleri vatandaşlar tarafından korunuyor. Mahalle sakinleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına ve kedi evlerine mama bırakmayı ihmal etmiyor.

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkmak için örnek bir davranış sergileyen ve kısıtlamanın uygulandığı günlerde aldığı izinle her gün kedilere mama bırakan Ali İhsan Dübüllü şunları söyledi:

"Belediyemiz daha önce böyle bir uygulama başlatmıştı. Her parka kedi evleri yerleştirilmiş, bende elimden geldiğince hem salgın hem de soğukların başlamasıyla sokakta yaşayan dostlarımızın aç kalmaması adına yemek ve mama bırakıyorum. Kısıtlamaların olduğu günlerde ise belediyemizden özel izinle mama ve yemek temin ederek kedi sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum."

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Kedi evleri vatandaşlar tarafından önemseniyor
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