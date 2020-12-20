Kıraathaneyi manava dönüştürdü

Şanlıurfa'nın Hasan Çelebi Mahallesi Siverek Caddesi üzerinde kıraathane işleten Fatih Keskin, kıraathanenin çalışması durdurulunca mahallede meyve ve sebze satışına başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla yapacak bir işi olmadığını belirten esnaf bir yıldır işlettiği kıraathaneyi manava çevirerek mahalle sakinlerine hizmet verdiğini söyledi.

Ailesi ve yanında çalışan işçisi için böyle bir karar aldığını belirten Fatih Kesin şunları kaydetti. "Devletimiz bizim ve halkımızın sağlığı için koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kıraathanemizin çalışması durduruldu, bizde kahvemizi kıraathaneden manava çevirerek bölgede yaşayan vatandaşlarımıza sebze ve meyve satarak geçimimizi sağlıyoruz, bizleri tanıyan çevremiz böyle bir karar aldığımız için bizleri destekliyorlar, burada çay içmeye gelen müşteriler şimdi de meyve ve sebze almaya geliyor, geldiklerinde bizi böyle çalışarak gördüklerinde tebrik ediyorlar, ilçede kahve sayısı çok fazla kahve kültürümüzde eskisi gibi değil herkes ailesiyle zaman geçirmeye çalışıyor, işlerimiz çok şükür iyi durumda 5 gündür meyve sebze satışına başladık."

ARTIK KIRAATHANE AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

İşyerini manava dönüştüren Keskin, kıraathane açmayacağını söyleyerek şunları belirtti: "Koronavirüs salgınıyla mücadele sağlık bakanlığımızın ve yetkililerin açıkladığı tedbirlere insanların uyması gerekiyor, bizler ve her insan sevdiklerini düşünerek hareket ederse salgını kısa süre içerinde atlatacağımıza inanıyorum. Ben bir yıl kıraathane işletmeciliği yaptım kahvelerin bir süre ara vermesi salgının bir nebzede olsa belki önüne geçebilir, kıraathaneler açılırsa ben artık kıraathane açmayı düşünmüyorum, sebze ve meyve satışına devam edeceğim." dedi.