Kızılay 65 ünite kan bağışı aldı

Türk Kızılay'ı Zonguldak Kan Merkezi ekipleri tarafından Elvanpazarcık Beldesinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine, Kızılay Derneği Başkanı Aydın Ergenç, Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş ve beldede kan alımını organize eden Elvanpazarcık Beldesi muhtarı Kamil Akgöz katıldı.

Türk Kızılay'ı Zonguldak şube başkanı Aydın Ergenç düzenlenen kan bağışı etkinliği ile ilgili açıklamasında, "Zonguldak Kızılay'ı olarak ildeki 11 hastanenin kan ihtiyacının yüzde 90 oranını karşılamaktayız. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan stoklarımız oldukça azaldı. Kana devamlı ihtiyaç duyuluyor. Kan bağışçılarımızı kan merkezine gelip kan vermelerini bekliyoruz. Hastanelerimizde ameliyathanelerde birçok hasta kan beklemekte. COVİD-19 kan yoluyla bulaşmıyor. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte 65 ünite kan bağışı alındı. Bu tür organizasyonlarda bizlere destek olan başta Elvanpazarcık Muhtarı Kamil Akgöz ile belde halkına, hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyoruz" dedi.