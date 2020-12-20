Kocaeli’nde 152 kişiye sokağa çıkma cezası

Kocaeli'nde, yasağın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 152 kişiye idari para cezası uygulandı.Koronavirüs ile mücadele devam ederken, artan vakalar üzerine alınan ilave tedbirler doğrultusunda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama doğrultusunda yapılan denetimler de sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Kocaeli'nde Cuma akşamı 21:00 itibarı ile başlayan ve Pazartesi günü sabah 05:00'de son bulacak olan kısıtlamalar doğrultusunda ilk gün yapılan uygulamalarda 753 iş yeri denetlendi. 12 bin 538 kişiye ise kimlik kontrolü yapıldı.

228 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Kocaeli genelinde yapılan denetim ve kontroller kapsamında karantina ihlali yapan, maske takma kuralına uymayan 59, yakalanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 12, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 152 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet gösteren 1 iş yerine idari para cezası uygulandı. Toplamda 228 idari para cezasının kesildiği uygulamalarda ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 37 kişi yakalandı. Trafikte yapılan denetimlerde ise 869 araç kontrol edildi.