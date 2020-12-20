Malatya’da hırsızlıktan 6 kişi tutuklandı

Malatya'nın Şehit Fevzi Mahallesindeki 2 evde meydana gelen 4 demir kapı, bir demir doğrama kapı, 3 pencere, 1 su saati, 1 tezgah profili, 1 demir pencere korkuluğu ve çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 4 bin 500 TL tutarında hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlenen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit Fevzi Mahallesi bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına ait 20 bin TL değerinde demir platformların çalınması olayı ile ilgili olarak da Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeler bulunarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına teslim edildi.

Bu olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.