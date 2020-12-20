Malatya’ya 246 milyonluk yatırım

Devletin Doğu Anadolu bölgesine yatırımı pandemi sürecinde de hız kesmedi. Bölgenin ihracat lideri Malatya'nın ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek 2,5 milyon yolcu kapasiteli havalimanı terminal binası için ilk adım atıldı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçen ay gerçekleştirilen yapım ihalesi sonuçlandı.

Konuyla ilgili olarak SABAH'a açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi(MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Organize Sanayi Bölgeleri ile kaliteli işgücü yaratmaya devam eden ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Malatya'da, havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükseldiğini ve mevcut terminalin kapasitesinin yetersiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

SADECE TERMİNAL BİNASI YAPIMIYLA KALINMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının yapılması için ilk önce proje çalışmalarının, ardından hızlıca yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Milletvekili Çalık, "Malatya'mıza yaklaşık maliyeti 246 milyon lira olan 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını kazandırıyoruz. Yapım ihalesi sonuçlandı ve yüklenici firma önümüzdeki günlerde şantiyesini kurarak mevcut terminal binasının yanında inşaat çalışmalarına başlayacak. Sadece terminal binası yapmakla kalınmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde Isı ve Güç Merkezi Binası, 112 metrekare Apron Bariyer Binası, Havalimanı Giriş Nizamiye Binası, Havalimanı İç Bağlantı Yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik Apron ve Yer Hizmetleri Araç Sahası'da inşa edilecek ve iki yıl içerisinde hizmete girecek inşallah" dedi.

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