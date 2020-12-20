Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı

Düzce'de İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında markete araçlarıyla gidenlere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Yürüyerek gitmek yerine otomobil, motosiklet, bisiklet gibi araçlarını kullanarak marketlere gitmek isteyenlere ise cezai işlem uygulandı.

İl genelindeki yol üstünde bulunan tüm market çevrelerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere takılan 47 araç sürücüsüne 148 bin 50 lira idari para cezası kesildi.