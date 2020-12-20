Maskesiz-mesafesiz doğum günü partisinde 165 bin lira ceza yediler

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimleri sürdürdü. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde doğum günü eğlencesi düzenlendiği ve adreste bulunan kişilerin sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadıkları tespit edildi.

Adrese giden polisler, 52 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 165 bin 360 lira idari para cezası kesti. İş yerinde bulunan 10 şişe alkol ve nargile tütününe de el konuldu. İş yeri yetkilileri F.T., A.S. ve iş yerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu S.E.Q. gözaltına alındı. Adres ise Beylikdüzü İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.