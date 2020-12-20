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Barbaros kimdir? kaç yaşında, ?

ekranlarında yayınlanan yarışma programı 2020 Türkiye yarışmacılarından ile ilgili MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılıyor. MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:56 Son Güncelleme: 21.12.2020 01:56 ABONE OL
MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef Türkiye Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

TV8 kanalında yer alan yemek yarışması 2020 MasterChef Türkiye yarışmacılarından Barbaros Yoloğlu ile ilgili olarak izleyenler tarafından MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırma yapılmaya devam ediyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

  • 26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
  • 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

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MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef Türkiye Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?
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