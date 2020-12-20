MasterChef Eray kimdir? 2020 MasterChef Türkiye Eray Aksungur kaç yaşında, nereli?

TV8 kanalında yer alan yemek yarışması 2020 MasterChef Türkiye yarışmacılarından Eray Aksungur ile ilgili olarak izleyenler tarafından MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırma yapılmaya devam ediyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?