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Polisinden klipli ‘Evde kal’ mesajı

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırladı.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:26 ABONE OL
Mersin Polisinden klipli ‘Evde kal’ mesajı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırladı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği görevlilerince hazırlanan klipte, "Sizler için görevdeyiz. Mersin'in yollarında, ara sokaklarında, tüm ekiplerimizle, sağlığınız ve güvenliğiniz için görevimizin başındayız. Evde kal Mersin" mesajı verildi.

Kısıtlamanın olduğu günlerde kent merkezinde Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde dron görüntülerine de yer verilen klipte, Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

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Mersin Polisinden klipli ‘Evde kal’ mesajı
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