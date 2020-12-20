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Minibüs şoföründen 'pes' dedirten cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

Sokağa çıkma kısıtlamasında yurt genelinde kurallara büyük ölçüde uyulsa da bazı vatandaşların izni olmadan dışarı çıktığı görüldü. 'nın Yıldırım ilçesinde polis denetiminde kendisine izin belgesi sorulan minibüs sürücüsü, polis ekiplerine verdiği cevapla 'bu kadarına da pes' dedirtti. Hiçbir belge sunamayan sürücü Emre K. (35), "İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var, olmaz mı?" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:10 Son Güncelleme: 20.12.2020 17:24 ABONE OL
Minibüs şoföründen 'pes' dedirten cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Emre K. (35), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı'ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı.

"İZİN BELGEM YOK, WHATSAPP GRUBUM VAR"

Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.'nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm" diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

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Minibüs şoföründen 'pes' dedirten cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var
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