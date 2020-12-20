Minibüs şoföründen 'pes' dedirten cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

"İZİN BELGEM YOK, WHATSAPP GRUBUM VAR"

Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.'nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm" diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.