Ölüme terk edilen köpeklere sahip çıktılar

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında özel izinle Genç Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda barınak çalışması gerçekleştiren Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri gelen bir ihbarla torba içerisinde bulunan anne ve yavru köpekleri alıp barınağa götürerek beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.

GİBS-DER Başkanı Anıl Korkut, "Genç Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda sokak hayvanları için yaptığımız barınak çalışmalarında kaymakamlıktan aldığımız özel izinle çatı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvan sever bir vatandaşın ihbarıyla torba içerisine bırakılan anne ve yavru köpekleri alıp güvenli bir şekilde barınağa getirip beslenme ihtiyaçlarını karşıladık. Sessiz dostlarımıza yapılan bu zulmü kınıyoruz bu yapılan insanlık suçudur lütfen duyarlı olalım." dedi.