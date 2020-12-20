Para dolu çanta sahibine teslim edildi

Geçtiğimiz günlerde özel bir halk otobüsü yolculardan biri, koltuk üzerinde bir kadın cüzdanı fark etti. Yolcu, içinde bir miktar para olan cüzdanı otobüsün şoförü Ramazan Buzluoğlu'na teslim etti. Cüzdanı kontrol eden Buzluoğlu, cüzdanın içerisinde para dışında herhangi bir kimlik ya da adres bilgisi olmadığını görerek, çanta dolusu parayı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bunun üzerine özel halk Otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, cüzdanı düşüren yolcunun Suriye uyruklu bir kadın olduğunu tespit ederek kullandığı güzergâhtaki tüm araçlara yolcunun eşkâlini verdi.

Sürdürülen çalışmalar neticesinde para dolu çantayı kaybeden Suriye uyruklu kadın yolcu bulunarak Büyükşehir Belediyesi Zabıta amirliğine getirildi, paranın miktarı ve cüzdanın özelliklerin sorulmasının ardından cüzdan sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Trafik Zabıta Şube Müdürü Mehmet Satıcı, "Geçtiğimiz günlerde özel halk otobüsü şoförü arkadaşımız otobüste bir çanta buldu. Bunun içerisinde bir miktar para vardı. Kimlik ve adres bilgileri olmadığından dolayı bu içinde para bulunan çanta bizlere teslim edildi. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma aracının içerisindeki güvenlik kameralarını izleyerek çantayı unutan hanımefendinin eşkâline ulaştık. Diğer toplu taşıma araçları şoförlerine ve zabıta birimlerimize hanımefendinin eşkâli verilerek böyle bir müraccat halinde bizlere bilgi verilmesini talep ettik. Büyük bir özverili çalışma sayesinde hanımefendiye ulaşarak buraya davet ettik. Hanımefendinin çantasındaki parayı tutanak ile teslim ettik, duyarlı özel halk otobüsü şoförümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve parayı teslim eden otobüs şoförüne teşekkür eden Suriye Uyruklu kadın, "Allah Hükümetimizden ve Belediyemizden razı olsun, kaybettiğimiz paramı bana teslim ettiler" dedi.