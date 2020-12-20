Bugün Bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? Pazar günü Kısıtlama saatlerinde bakkal ve marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşlar bakkal ve market gibi işletmelerin saat kaçla kaç arasında hizmet verebildiğine dair detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kişiler bu 56 saatlik kısıtlama sürecinde yalnızca belirlenen saat aralıklarında yaşadıkları konuma yakın işletmelerden alışverişlerini sağlayabiliyor. Peki, 20 Aralık 2020 Pazar bugün bakkal ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık? İşte detaylar…
20 ARALIK PAZAR BUGÜN BAKKALAR VE MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
Bilindiği üzere 20 Aralık bugün saat 21 Aralık 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Öte yandan yayımlanan genelgeye göre; kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…
GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR ŞÖYLE;
Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık olacak ancak belirlenen süre zarfında hizmet verecekler.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Ekmek satışına ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.