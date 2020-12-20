Pendik Belediyesi yaptı, İBB kaldırdı! Vatandaşa tuvalet eziyeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce Beyoğlu, Esenler, Başakşehir ve Güngören'de gösterdiği zorbalığı bu kez Pendik'te sergiledi. İlçe belediyeleri tarafından vatandaşın talebi doğrultusunda yapılan hizmet stantlarını söken İBB yönetimi bu sabah saatlerinde vatandaşların talebi doğrultusunda yapılan tuvaleti kaldırdı.

Pendik Belediyesi tarafından yapılan tuvalet İBB yetkilileri tarafından ana arterde olduğu gerekçesi ile kaldırdı. Sabah saatlerinde seyyar tuvaletin bulunduğu noktaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tuvaleti kaldırmaya başladı. Durumu gören Pendik Belediyesi zabıta ekipler ile İBB ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Tüm müdahalelere rağmen İBB ekipleri tuvaleti kaldırdı.

Duruma tepki gösteren Arslan Uludoğan, "1993 den beri burada oturmaktayım. Bir vatandaş olarak işe giderken iş dönüşü burada tuvaletlerin esnafları, kahvelere gidiyorduk tuvalet ihtiyacımızı gidermek için. Pendik Belediye Başkanımız burada bir tuvalet kurdu. Dün akşam yapmış olduğu tuvaleti Büyükşehir belediyesi bugün itibariyle kaldırmış bulunmaktadır. Vatandaş hizmet almasın diye kaldırıyor" dedi. Batuhan Akyılmaz, "Pendik Belediyesi'nin kurmuş olduğu tuvaleti İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldırıyor. Burada esnaflar olarak sıkıntı yaşıyor millet tuvalet olmadığı için. Pendik Belediyesi kuruyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldırıyor. Sebebi belli değil yani neden kaldırdığı da belli değil" şeklinde konuştu.