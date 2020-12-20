PKK’nın kış üslenmesine darbe

Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımı ile başlatılan 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları' operasyonunda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere yönelik Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

1 TON 50 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT

Düzenlenen operasyon kapsamındaki arazi arama tarama çalışmalarında PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat, patlamaya hazır EYP, 7 kaleşnikof, G-3 piyade tüfeği, 45 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği dipçiği, 26 adet el bombası, 5 adet g-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası fünyesi, yaklaşık 9 bin 700 fişek, 3 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 50 metre infilaklı fitil, 2 bin 80 metre kablo, akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde imha edildi.