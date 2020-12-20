Polis aracına çarpan araçtan çıkan 7 kişi de ‘şoför bendim’ dedi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki polis aracına çarparak kaçan araç yakalandı. Aracın içinden 3 kadın, 7 kişi çıktı. 7'si de "Şoför bendim" diyince tüm gözaltına gözaltına alındı.

Gece 03.15'de Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi meydana gelen olayda devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliğine bağlı ekip aracı, Beyazıtlı Bulvarı'nda seyir halindeyken önünde park etmiş bir araç olduğu için sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkadan hızla gelen 06 BNY 702 plakalı otomobil, polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Bölgede araştırma yapan ekipler, kaçan otomobili Fatin Mahallesi'nin ara sokaklarında yakaladı.

Otomobilden çıkan 3'ü kadın 7 kişi arasında polislere bir müddet, 'şoför bendim' konuşmalarının ardından şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 6 bin 300 lira para cezası tatbik edildi. Araç sürücüsünün kim olduğunu tespiti için güzergah üzerindeki MOBESE kayıtları izlemeye alındı.