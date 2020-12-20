Polis kumar oynayanları üç kapıyı açarak ulaştı

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu binaya baskın düzenledi, ancak içeriye girmesi hiçte kolay olmadı. Binanın ana giriş kapısını açan ekipler, içeri girdiklerinde ikinci bir kapıyla daha karşılaştı, onu da aştıklarında bu kez karşılarına üçüncü bir kapı daha çıktı.

MÜHÜRLENDİ

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken lokale girmek için 3 kapıyı zorda olsa açan polis, içeride bulunanlara kumar oynamak ve pandemi kurallarına uymamaktan idari para cezası, işletmecilere adli işlem uygulandı. Dernek binası polisler tarafından mühürlendi.

11 ADRESTE 158 KİŞİYE CEZA

Öte yandan, polisin son 10 günde Adana genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında kumar oynatıldığı belirlenen 11 kahvehane, işyeri ve dernek lokalinde arama yapılarak, kumar oynattığı tespit edilen 14 kişiye adli işlem yapılırken, 158 kişiye de pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 367 bin 250 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.