Polise yakalanan hırsız çocuk gibi ağladı

Bursa'nın ilçelerinden Yıldırım'da hırsızlık için bir apartmanın çatısına çıkan Kadir D. Vatandaşlar tarafından fark edil. Çatıdan gelen seslerden şüphelenen apartman sakinleri önce polisi aradı ardından ellerine aldıkları sopalarla çatıya çıktı. fark edildiğini anlayan hırsız bir başka apartmanın çatısına atlayarak kaçmaya çalıştı ancak polis mahalleyi tamamen ablukaya aldı. Bir grup polis çatıya çıkarak hırsızı kısa sürede yakaladı. Yanında hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletlerle birlikte yakalanan Kadir D, "Hırsızlık yapmıyordum ceza yememek için bekçilerden kaçıyordum" dedi. Ekip arabasına bindirilirken hüngür hüngür ağlayan hırsız, emniyete götürüldü.