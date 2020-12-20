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Son dakika haberler: Polisler de şaşkına döndü! Yakalanınca hüngür güngür ağladı...

'nın merkez Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde hırsız paniği yaşandı. Son dakika haberine göre 4 katlı bir binanın sakinleri çatıdan gelen sesler üzerine ellerinde sopalarla çatıya çıktı. Binaya giren hırsızlık şüphelisi, vatandaşları görünce çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polislerin kolları arasındaki hırsız, kalabalığın karşısında hüngür hüngür ağlayarak "Hırsızlık yapmıyorum, bekçiler kovalayınca saklanıyordum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:15 Son Güncelleme: 20.12.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika haberler: Polisler de şaşkına döndü! Yakalanınca hüngür güngür ağladı...

SON DAKİKA! Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binada oturan apartman sakinleri, kısıtlama saatinde çatıdan şüpheli sesler geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi.

Bu sırada ellerine sopa alarak çatıya çıkan vatandaşları gören hırsızlık şüphelisi, bulunduğu çatıdan başka evlerin çatılarına atlayarak kaçmaya başladı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, apartmanın çevresini ablukaya aldı. Diğer polis ekipleri ise, apartmanın çatısına çıkarak şüpheli Kadir D.'yi (21) gözaltına aldı.

Kadir D.'nin yapılan üst aramasında, tornavida, yan keski, bıçak ve İngiliz anahtarı ele geçirildi.

YAKALANINCA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ekipler tarafından kelepçelenen şüpheli Kadir D., meraklı kalabalığın gözleri önünde hüngür hüngür ağladı.

Kadir D.'nin polis ekiplerine, "Hırsızlık yapmıyordum, bekçiler beni kovaladı onlardan saklanıyordum. Sokağa çıkmaktan ceza yemek istemedim. Allah'ım sen bana yardım et. Ben bir şey yapmadım" dedi. Gözaltına alınan Kadir D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kısıtlamaya uymayan vatandaş şaşırtan sözler

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Son dakika haberler: Polisler de şaşkına döndü! Yakalanınca hüngür güngür ağladı...
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