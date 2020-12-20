Son dakika haberler: Polisler de şaşkına döndü! Yakalanınca hüngür güngür ağladı...

Kadir D.'nin polis ekiplerine, "Hırsızlık yapmıyordum, bekçiler beni kovaladı onlardan saklanıyordum. Sokağa çıkmaktan ceza yemek istemedim. Allah'ım sen bana yardım et. Ben bir şey yapmadım" dedi. Gözaltına alınan Kadir D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.