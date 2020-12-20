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Polisten kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz

'da, sokak kısıtlamasını ihlal ederek, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Orhan K. (23) ve arkadaşı Sezer A. (23), kovalamacayla yakalandı. Orhan K., neden kaçtığını soran gazetecilere ''Durmayı sevmiyoruz ağabey" dedi. Orhan K. ve arkadaşına toplam 10 bin 692 lira ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:27 Son Güncelleme: 20.12.2020 16:23 ABONE OL
Polisten kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz

Olay, saat 10.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 68 AS 449 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Orhak K. ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak, yanındaki arkadaşı Sezer A. ile kaçmaya başladı.

OTOMOBİLİ TERK EDİP BİNAYA SAKLANDILAR

Polis aracına da çarpan Orhan K., kovalamaca sonucu durdurduğu otomobili terk edip, arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katına saklandı. Polis, 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. İkili, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü Orhan K., gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ''Durmayı sevmiyoruz ağabey'' diye cevap verdi.

Polisten kaçtı, yakalanınca “Durmayı sevmiyoruz” dedi | Video



Orhan K. hakkında ''dur' ikazına uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 4 bin 392 lira ceza uygulandı. Orhan K. ve arkadaşı Sezer A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Polisten kaçtı, yakalanınca “Durmayı sevmiyoruz” dedi | Video

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Polisten kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz
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