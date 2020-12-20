Polisten kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz

OTOMOBİLİ TERK EDİP BİNAYA SAKLANDILAR

Polis aracına da çarpan Orhan K., kovalamaca sonucu durdurduğu otomobili terk edip, arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katına saklandı. Polis, 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. İkili, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü Orhan K., gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ''Durmayı sevmiyoruz ağabey'' diye cevap verdi.

Polisten kaçtı, yakalanınca “Durmayı sevmiyoruz” dedi | Video





Orhan K. hakkında ''dur' ikazına uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 4 bin 392 lira ceza uygulandı. Orhan K. ve arkadaşı Sezer A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Polisten kaçtı, yakalanınca “Durmayı sevmiyoruz” dedi | Video