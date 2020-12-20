Polisten kaçan şüpheli: Durmayı sevmiyoruz

Olay, saat 10.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 68 AS 449 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Orhak K. ise ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak, yanındaki arkadaşı Sezer A. ile kaçmaya başladı.
OTOMOBİLİ TERK EDİP BİNAYA SAKLANDILAR
Polis aracına da çarpan Orhan K., kovalamaca sonucu durdurduğu otomobili terk edip, arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katına saklandı. Polis, 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. İkili, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü Orhan K., gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ''Durmayı sevmiyoruz ağabey'' diye cevap verdi.
Polisten kaçtı, yakalanınca “Durmayı sevmiyoruz” dedi | Video
Orhan K. hakkında ''dur' ikazına uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 4 bin 392 lira ceza uygulandı. Orhan K. ve arkadaşı Sezer A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Polisten kaçtı, yakalanınca “Durmayı sevmiyoruz” dedi | Video