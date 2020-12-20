Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle: 16 Aralık Sadakatsiz 10. bölüm FULL İZLE!

SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde gece yarısı birden Asya'nın camına taş atılıyor. Taşla birlikte camlar yere iniyor. Büyük bir korkuya kapılan Asya ve Ali, hemen polis çağırıyor. Taşa sarılı olan kağıtta ise Asya tehdit ediliyor. Polisin gelmesiyle, Asya olayı anlatıyor ve şüphelendiği kişinin Selçuk olduğunu söylüyor. Kamera görüntülerinde yüzü belli olmayınca ise olay araştırılmak üzere erteleniyor. Asya, bu durumdan çok huzursuz olsa da Ali'ye bunu yansıtmıyor. Ali ise ondan habersiz Volkan'ı arayarak yanlarına çağırıyor. Peki Asya'yı tehdit eden kişi Selçuk mu?