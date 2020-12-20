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Sağlık çalışanlarını takip edip böyle darp etmişlerdi! Yakalandılar

'da mesaiden çıkan iki sağlık çalışanını takip ederek darp eden iki saldırgan yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler serbest bırakıldı. Sağlık çalışanlarının saldırıya uğradıkları ve darp edildikleri o anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:39 ABONE OL
Sağlık çalışanlarını takip edip böyle darp etmişlerdi! Yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 16 Aralık Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanları iki saldırgan tarafından darp edildi.

Sağlık çalışanlarının saldırıya uğradıkları ve darp edildikleri o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Kasten Yaralama" soruşturması açan İstanbul Polisi, mesaiden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan M.D. ve I.K. isimli iki sağlık çalışanının kendilerini takip eden iki kişi tarafından darp edildiğini tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirdikleri saptanan ve açık kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen H.A. ve D.E. isimli yaşları 18'den küçük iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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Sağlık çalışanlarını takip edip böyle darp etmişlerdi! Yakalandılar
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